В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
Немецкий журнал Spiegel сообщил о встрече канцлера ФРГ и российского блогера, отметив, что она была «тайной».
Фото: ТАСС / HAYOUNG JEON
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости прокомментировал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в берлинскую клинику Charite к Алексею Навальному. 28 сентября издание Spiegel сообщило о встрече политика и российского блогера в стенах стационара, отметив, что она прошла «тайно».
Представитель Кремля отметил, что в администрации президента России обратили внимание на посещение Ангелой Меркель «берлинского пациента» во время его лечения.
«Конечно, обратили», — заявил Дмитрий Песков.
Стоит отметить, что официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт подтвердил, что встреча канцлера и блогера имела место.
22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.
В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ не исключили версию «постановки» в деле блогера Навального.
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