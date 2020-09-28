В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному

|
Василий Заика
170

Немецкий журнал Spiegel сообщил о встрече канцлера ФРГ и российского блогера, отметив, что она была «тайной».

В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному

Фото: ТАСС / HAYOUNG JEON

Тема:
Отравление Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости прокомментировал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в берлинскую клинику Charite к Алексею Навальному. 28 сентября издание Spiegel сообщило о встрече политика и российского блогера в стенах стационара, отметив, что она прошла «тайно».

Представитель Кремля отметил, что в администрации президента России обратили внимание на посещение Ангелой Меркель «берлинского пациента» во время его лечения.

«Конечно, обратили», — заявил Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт подтвердил, что встреча канцлера и блогера имела место.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ не исключили версию «постановки» в деле блогера Навального.

Тема:
Отравление Навального
23 сент
Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
21 сент
Франция, Швеция и ФРГ не отвечают на запрос России по ситуации с Навальным
20 сент
«Дурная комедия»: австрийская газета назвала дело Навального планом спецслужб
19 сент
Пранкеры Вован и Лексус пообщались с главой Европарламента от имени Тихановской
17 сент
«Отравления не было вообще»: создатель «Новичка» об инциденте с Навальным
15 сент
Президент Австрии против блокировки «Северного потока — 2» из-за Навального
15 сент
В Кремле прокомментировали намерение Навального вернуться в Россию
15 сент
Первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite
15 сент
В организме Навального на момент вылета из РФ не было отравляющих веществ — Нарышкин
15 сент
«Перешли рамки разумного» — Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
78.67
1.85 91.48
1.82
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Последние новости

15:44
Депутат Николаев назвал три причины для пересмотра закона о частных лесах
15:33
Теперь официально: двойник Ольги Бузовой поменяла имя в паспорте
15:26
Писатель Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии
15:18
«Обладала даром ясновидения»: астропсихолог раскрыла тайную причину гибели дочери Конкина
15:08
МЧС и авиация борются с природными пожарами в Воронежской области
15:02
Названы сроки выхода России на плато по коронавирусу

Сейчас читают

«Пьер Ришар?» — Звезда «Уральских пельменей» изменился до неузнаваемости
Помешал СК РФ: Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок