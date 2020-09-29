Аналитики французской нефтегазовой компании назвали примерные сроки, когда мир перейдет на более экологичные источники энергии.

Миру предрекли конец нефтяной эры

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Конец нефтяной эры после 2030 года предсказали миру во французской нефтегазовой компании Total, передает Bloomberg. Аналитики связывают потенциальное падение спроса на черное золото с распространением более экологичных энергоносителей.

Согласно их прогнозу, в ближайшее десятилетие человечество начнет переходить на природный газ. Он станет самым популярным видом топлива и будет играть ведущую роль на мировом рынке.

К 2050 году вырастет спрос на электричество. Если сейчас оно покрывает 20% потребностей людей, то к этому времени его доля вырастет вдвое, до 40%.

В связи с этими изменениями, компания Total намерена вкладывать инвестиции в развитие альтернативных источников энергии: ветряных мельниц, солнечных батарей, а также создание аккумуляторов и сетей зарядных станций для машин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин обсудил цены на нефть с королем Саудовской Аравии.

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