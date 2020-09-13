Владимир Путин обсудил цены на нефть с королем Саудовской Аравии

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На этой неделе рубль опустился до июньского минимума, однако позже ситуация стабилизировалась.

Фото, видео: EPA / ETIENNE LAURENT, 5-tv.ru

Сейчас появилась надежда, что еще один важнейший саммит «большой двадцатки» пройдет уже в очном режиме. Он запланирован на конец ноября в Эр-Рияде. Тем не менее окончательное решение в каком формате это будет, остается за принимающей стороной — в данном случае Саудовской Аравией.

Наша страна является активным участником G20. В понедельник Путину позвонил король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Помимо подготовки к саммиту, речь шла и о ситуации на мировой энергетическом рынке. Не утихающая пандемия коронавируса стала одной из причин, по которой цены на нефть на этой неделе опустились до июньского минимума. Российский рубль испытал сильное давление. В начале недели за доллар давали 76 рублей, а за евро почти — 90. Правда потом ситуация выровнялась.

Во многом этому способствовала и общая позиция России и Саудовской Аравии по объемам добычи топлива. Страны еще раз подтвердили приверженность всем договоренностям в формате ОПЕК+, которые позволили стабилизировать обстановку в секторе энергетики. Лидеры государств условились и дальше плотно работать в этом направлении.

Также президент и король обсудили коллективные усилия по преодолению негативных последствий COVID-19 для мировой экономики, включая инициативу Путина по созданию «зеленых коридоров» для поставок продовольствия, оборудования и медикаментов, Саудовская Аравия станет одной из нескольких десятков зарубежных стран, где пройдет третья фаза испытаний российской вакцины «Спутник V».

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