Глава МИД Эстонии заявил о заинтересованности в дружественных отношениях с РФ

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Светлана Александрова
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По словам Урмаса Рейнсалу, это возможно только при условии соблюдения Москвой международного права.

Глава МИД Эстонии заявил о заинтересованности в дружественных отношениях с РФ

Фото: Depositphotos / AleksTaurus

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о заинтересованности его страны в дружественных отношениях с Россией, но при условии соблюдения Москвой международного права.

«Мы конечно заинтересованы в придании нашим отношениям нового импульса, в дружественных и взаимовыгодных отношениях с Россией. Но не вне контекста международных отношений, где предварительным условием для дружественных отношений для России является соблюдение международного права», — сказал Рейнсалу в интервью газете «КоммерсантЪ».

Он также отметил, что в Эстонии «реалистично оценивают Россию», но обеспокоены позицией Москвы в вопросах соблюдения международных обязательств и «уважения территориальной целостности других стран».

Глава МИД Эстонии сообщил, что направленное ранее Владимиру Путину приглашение принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который из-за коронавируса был перенесен на лето 2021 года, остается в силе.

«Мы действительно пригласили ряд глав государств, но ответа от российского президента на официальное приглашение не получили. Приглашение остается в силе для всех, за время карантина его не отозвали», — сказал Рейнсалу.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, минувшим летом министр обороны Эстонии записал видеообращение к новобранцам, в котором призвал их быть готовыми «дать отпор» России.

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