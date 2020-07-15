«Не стоит совать сюда свой нос»: Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев объединиться для противостояния РФ

Министр обороны Эстонии Юри Луйк записал видеообращение к новобранцам, отметив исключительную роль каждого солдата в обеспечении безопасности страны. Глава ведомства отметил, что государство должно уметь защитить себя от потенциальных противников как самостоятельно, так и совместно со своими союзниками.

«Чтобы сохранить свободу, Эстонии нужны мужчины и женщины, которые готовы ее защищать с оружием в руках. Мы должны показать своим противникам, что мы можем защищать себя как самостоятельно, так и вместе с нашими союзниками», — подчеркнул он.

Говоря о «враге» Эстонии, Юри Луйк вспомнил о «восточном соседе» — России, и отметил, что государство должно постоять за себя в случае конфликта «с противником».

«Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг. Это означает развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии — показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и что мы можем защитить себя до прибытия союзников. Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед. Но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», — подчеркнул министр обороны государства.

Он заявил якобы «о военных конфликтах» Москвы с другими странами и добавил: для того, чтобы избежать печальной участи и дать отпор «врагу», Эстония должна создать хорошо обученную армию.

«Оккупация Россией территорий Грузии, Крыма и война на востоке Украины продолжается и сегодня, за шесть лет там погибло более 13 тысяч человек. Чтобы такая печальная судьба не постигла Эстонию, твою семью, друзей и чтобы ты мог жить в свободной Эстонии, не опасаясь военного вторжения — для этого Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну», — подытожил глава Минобороны Эстонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о травле русскоязычных каналов в Латвии и Эстонии.