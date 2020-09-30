Желающим открыть свое дело россиянам помогут деньгами

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В России стартует экспериментальный проект, призванный помочь малоимущим гражданам преодолеть сложную экономическую ситуацию.

Фото, видео: Depositphotos / Valart; 5-tv.ru

Еще одна важная тема совещания с правительством — помощь гражданам на основе социального контракта. Это договор, который органы соцзащиты заключают с малоимущей семьей. Проект — экспериментальный, призван помочь преодолеть людям сложную экономическую ситуацию.

Государство предоставляет нуждающимся деньги или помощь в обмен на обязательство пройти переобучение, открыть свое дело или устроиться на работу.

«Нельзя подходить к этим вопросам формально. И не случайно я попросил вас сегодня поговорить и обсудить именно эту тему. Потому что это один из аспектов преодоления тех сложностей, с которыми мы столкнулись (и экономика страны столкнулась) в связи с пандемией. Поскольку количество безработных у нас возросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, уже в этом году начнем работать и работаем уже. Уверен, что это принесет свои результаты», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Более 116 миллиардов рублей предусмотрено выделить на заключение социальных контрактов на следующие три года. Как планирует министерство труда, за это время около 400 тысяч семей смогут увеличить свои доходы, 300 тысяч граждан откроют собственное дело.

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