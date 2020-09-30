До конца года может закрыться треть АЗС в России

До конца года треть АЗС в России может закрыться. С таким прогнозом выступил Независимый топливный союз (НТС). Как пишут «Известия», негативные последствия эксперты связывают с вступлением в силу с 1 октября национального стандарта (ГОСТ Р 58927-2020), в котором содержатся новые рекомендации по оснащению автозаправочных станций.

В частности, документ обязывает оснащать АЗС оборудованием, контролирующим количество заливаемого топлива. Кроме того, колонки должны иметь защиту от несанкционированного доступа и не предусмотренных изготовителем узлов.

Как пояснил изданию вице-президент НТС Дмитрий Гусев, из 23 тысяч российских автозаправок около 60% — независимые. Многие из них окажутся не в состоянии обновить оборудование и подвергнутся штрафам за несоответствие новым стандартам. Кроме того, производители вряд ли сумеют обеспечить достаточное количество необходимого оборудования.

«В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется», — сказал Гусев.

Помимо этого, стандарты ужесточают требования и к точности отпуска топлива. Если раньше этот показатель был равен 0,5 миллилитра на литр, то теперь он будет составлять 0,25 миллилитра, причем без учета температур. По словам экспертов, без нового оборудования таким условиям заправки соответствовать не смогут.

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