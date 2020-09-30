Евгений Никулин приговорен судом США к семи годам тюрьмы

В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину, обвиняемому в хакерских атаках и мошенничестве. Гражданина РФ проведет за решеткой семь лет и четыре месяца. При этом, зачитывая приговор судья Уильям Алсап заявил, что нового процесса не будет.

Задержанного в 2016 году в Чехии по запросу ФБР Евгения Никулина прокуратура США требовала приговорить к 12 годам тюрьмы. 32-летнего россиянина обвинили в том, что он в 2012 году якобы взломал сайт соцсети LinkedIn и сервера компаний Dropbox и Formspring, украл около 117 миллионов паролей и пытался нажиться на полученной информации.

Требуя сурового наказания для Никулина, американское правосудие даже не озаботилось собрать более-менее конкретные доказательства. На этом настаивали защитники россиянина, ходатайствовавшие о смягчении приговора. Однако суд не согласился с мнением юристов.

Обвинительный вердикт по девяти пунктам в отношении россиянина был вынесен присяжными в июле. На это решение им понадобилось менее одного дня.

Посольство России пообещало Евгению Никулину предоставить любую правовую помощь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического представительства в Twitter, они внимательно следили за процессом над россиянином и находятся в постоянном контакте и с Никулиным, и с его адвокатом.