В Москве ввели домашний и удаленный режимы

В Москве из-за распространения коронавируса снова усиливают меры безопасности. В частности, для пожилых людей вновь ввели домашний режим. Людям старше 65-ти рекомендовано до конца октября не выходить на улицу.

Особое распоряжение получили и руководители московских компаний. Им посоветовали перевести работников на удаленку. Тщательнее следить за своими посетителями Роспотребнадзор рекомендовал и кинотеатрам. Теперь каждые десять минут во время сеансов сотрудники должны будут проверять наличие защитных масок у зрителей.

Мера вынужденная. В столице растет число заразившихся COVID-19. За минувшие сутки в городе подтвердили 2 300 новых случаев заражения.