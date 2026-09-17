Внучка экс-мэра Самары Тархова снимала на видео мучения деда и бабушки

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Екатерина Бельская, которую обвиняют в их убийстве, снимала на видео их предсмертные мучения. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Мать обвиняемой Людмила, признанная потерпевшей по делу, утверждает, что ее дочь действовала по указаниям Светланы (Нателлы) Метревели, которую следствие считает пособницей в убийстве.

Как рассказала Людмила, Метревели требовала от внучки Тарховых фотографировать и снимать на видео мучения деда и бабушки. По мнению потерпевшей, эти материалы могли использоваться для отчета перед возможными заказчиками преступления.

Людмила также заявила, что мать Метревели Татьяна Киселева передала Бельской бутылку с неизвестной жидкостью. По ее словам, внучка должна была отравить Тарховых, добавляя вещество в их еду и напитки. Потерпевшая также предположила, что брат Метревели Бичико может знать подробности расправы и место, где находятся головы погибших.

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно 5 февраля 2025 года. По данным следствия, супруги погибли примерно за месяц до того, как стало известно о преступлении. По подозрению в двойном убийстве задержали их внучку Екатерину Бельскую.

Следствие установило, что после смерти деда и бабушки девушка продолжала отправлять сообщения с их телефонов, создавая впечатление, что супруги уехали из страны. Одновременно Бельская начала продавать имущество родственников по поддельным документам.

28 февраля внучка экс-мэра дала признательные показания. Она рассказала, что отравила деда и бабушку ради их имущества. После этого тела заморозили, расчленили, а останки выбросили в мусорные контейнеры.

Светлане Метревели и ее племяннику Дмитрию заочно предъявили обвинения в пособничестве в убийстве. По версии следствия, Метревели из-за рубежа давала Бельской советы и указания, а Дмитрий помогал ей на месте. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

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