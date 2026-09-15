От тумана любви до роли злодея: как паре пройти пять стадий отношений и избежать разрыва

Любые отношения проходят через кризисы, но далеко не все пары знают, что разрыв — это не единственный и даже не самый вероятный финал.

Семейный психолог Елизавета Золотарева в большом эксклюзивном интервью рассказала, почему идеализация неизбежно сменяется разочарованием, как бытовые ссоры превращаются в ярлыки «жертвы» и «злодея» и что нужно сделать, чтобы конфликт перестал быть приговором.

Первая стадия: туман идеализации

Кризис в отношениях: как пройти — советы психолога. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

По словам Елизаветы Золотаревой, любой союз начинается с периода абсолютной романтизации и идеализации партнера.

«В ней мы видим только то, что нас объединяет с возлюбленным, то, что нам в нем нравится, и мы не замечаем различий, потому что в этот момент они нам неинтересны, и они более того нас пугают», — поясняет психолог.

Кроме того, именно в этот период удовлетворяются потребности, которые долгое время оставались без внимания. Партнер становится тем, кто делает нас видимыми и значимыми.

«„Я видимый, я значимый, со мной хотят проводить время. Я что-то значу в жизни этого человека, я ценен“. И это переживается очень здорово, и за всей этой пеленой не хочется обращать внимания на то, что у нас есть какие-то различия», — добавляет эксперт.

Однако этот «туман» не может длиться вечно. Рано или поздно реальность дает о себе знать, и пара переходит на следующий уровень.

Вторая стадия: первые ссоры и болезненное разочарование

Кризис в отношениях: как пройти — советы психолога. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Когда иллюзия рассеивается, на смену эйфории приходит стадия первых конфликтов. Именно здесь происходит столкновение с живым, отдельным человеком, у которого есть свои взгляды, привычки и ценности.

«Тогда пара сталкивается с разочарованием, которое само по себе воспринимается очень болезненно. Ведь у каждого уже есть некий образ партнера, и, так как именно с ним другому очень хорошо, то он думает, что такими отношения должны быть всегда», — описывает Золотарева.

Поводом для ссор становятся самые обыденные вещи: загрузка посудомоечной машины, забывание чего-то важного и даже пропущенный звонок. И эти мелочи накапливаются, превращаясь в большой снежный ком.

«Мы забываем о том, что познаем другого человека. Нам становятся видны не только наши общности, но и наши различия. Их необязательно воспринимать как угрозу. Другой человек имеет право на то, чтобы иметь свое мнение, свой ценностный взгляд. И это не означает угрозу для нас. Это приглашение поисследовать друг друга, решить, как разности могут встроиться в совместную жизнь», — отмечает психолог.

Но многие пары пытаются держаться за ту романтическую парадигму, которую пережили в начале, и стремятся перескочить конфликты как нечто незначительное, вместо того чтобы остановиться и обсудить происходящее.

Третья стадия: жертва и злодей

Кризис в отношениях: как пройти — советы психолога. Фото: www.globallookpress.com//Sonja Krebs

Если конфликты не проговариваются, а копятся, пара неизбежно переходит к третьей стадии. Здесь один партнер начинает восприниматься как агрессор, а второй — как жертва. Причем, как подчеркивает Золотарева, эта картина возникает у каждого из них параллельно.

«И самое, наверное, страшное в этой стадии — мы не воспринимаем проблему как что-то отдельное, а переносим ее как на определение целостности личности нашего партнера», — предупреждает психолог.

Вместо конкретного поступка мы начинаем обобщать: не «ты задержался на работе», а «ты задержался, значит тебе всецело наплевать на меня». Бытовые мелочи притягиваются к общему восприятию человека, и разделить проблему и личность становится почти невозможно.

«Вся проблематика воспринимается как проблемы человека, а не какой-то ситуации либо действия. И каждый из них пропадает в идее о том, что его взгляды, желания, потребности не удовлетворяются, пропадает в состоянии жертвы, в то время как второй становится агрессором-злодеем», — объясняет специалист.

Именно на этой стадии, по наблюдениям Елизаветы, большинство пар расстаются, ведь за чередой обид и ярлыков им становится почти невозможно увидеть живого человека.

Четыре шага, чтобы выбраться из игры в виноватых

Кризис в отношениях: как пройти — советы психолога. Фото: www.globallookpress.com//Lars Hallstrom; 5-tv.ru

Чтобы перейти с гибельной третьей стадии на следующую, необходимы четыре ключевых условия. Без них, по мнению эксперта, отношения неизбежно потерпят крах.

Первое — прекратить игру в горячую картошку вины. Когда партнеры перекидываются обвинениями, они лишь защищают собственную уязвимость.

«Вместо того чтобы спросить себя, почему так надо обвинять другого человека и почему так не хочется показать свои уязвимые части, мы пытаемся обвинить друг друга и показать, что правота на нашей стороне», — говорит Золотарева.

Второе — способность приходить к партнеру после конфликта. Даже если вы злитесь, обижены, важно сделать шаг навстречу.

«Мы можем признаться: „Я все еще злюсь, я чувствую себя одиноким“. Мы можем признаться в той боли, которую испытываем. В этом 90% залог успеха, потому что мы уже не пытаемся доказать, а пытаемся разделить и заново сформировать общность», — уверена психолог.

Третье — отличать первичную эмоцию от защитной реакции. За сарказмом, агрессией, криком часто скрывается страх одиночества, страх быть плохим, страх, что бросят.

«Когда я говорю: „Мне страшно, что ты закроешься, и я останусь один“, — это открывает возможность для другого заметить, что происходит внутри. Это сближает, потому что включает сопереживание. Мы не можем разозлиться на чужие чувства. Мы злимся, когда нас обвиняют в том, что мы — причина этих чувств», — поясняет эксперт.

И четвертое — принять часть своей ответственности. Не 100% вины, но свои 20, 30 или 50% действий, которые подконтрольны вам.

«Возможно, человек ведет себя как-то не так, но и я могу резко отреагировать, перейти на крик, на обзывания. Это часть моей ответственности — отслеживать, чтобы этого становилось меньше. И только когда оба нацелены на эти четыре шага, конфликты перестают быть приговором», — подчеркивает Золотарева.

Четвертая стадия: отзеркаливание

www.globallookpress.com/uwe umstätter

Если вы открываетесь, а партнер продолжает видеть в вас «злодея», наступает стадия отзеркаливания.

«Я готова идти в уязвимость, вскрывать ящики Пандоры своих защит. А дальше анализирую, как другой с этим ведет себя. Насколько бережно он относится. Эта стадия — „свет мой, зеркальце, скажи“. Мы понимаем, способен ли другой так же бережно открываться», — объясняет психолог.

Если ваше «сердечко на руках, еле дышащее» перемалывают в мясорубке, наступает потеря надежды — надежды на то, что партнер изменится.

«У нашего поколения укоренена идея проектности: если приложить усилия, из партнера получится тот самый человек. Но там другой живой человек со своими взглядами. И если мы пытаемся в этот монастырь со своими правилами залезть — ничего не получится. Наше влияние ограничено примерно 15 сантиметрами вокруг нас. Если у другого нет эмоциональной емкости услышать, мы бессильны. Мы не можем сделать выбор за партнера — это его право», — говорит Золотарева.

При этом многие конфликты можно предотвратить еще на этапе знакомства.

«На дейтинге стоит прояснять важное: отношение к деньгам, ролям, политике, религии, детям, идеальной жизни. На втором-третьем свидании эти вопросы уместны. Это развенчивает облако идеализации», — советует психолог.

Но жизнь меняется: мы теряем работу, получаем повышение, ценности корректируются.

«Важно заново садиться за стол переговоров и обсуждать: как тебе сейчас? Я знаю пары, где на разных этапах роли менялись — сначала женщина приносила мамонта, потом мужчина. Они сели и договорились. Хочется ли, чтоб так было всегда? Нет, но это возможно».

Однако иногда ценности оказываются настолько сильными, что отношения не могут их перевесить.

«С этим сложно и больно справляться, но приходится», — констатирует эксперт.

Пятая стадия: конфликты без разрушения

www.globallookpress.com/Bill Bachmann / DanitaDelimont.c

Итогом успешного прохождения всех этапов становится пятая стадия. Это не райский сад и не вечная нирвана. Это умение конфликтовать, не делая каждую ссору последней, и способность восстанавливаться даже после сильных разногласий.

«Мы понимаем, что конфликт — это одна из песчинок наших отношений, и она не обобщает все», — говорит психолог.

Главное, чему пара учится на этом этапе, — это отделять обиду от целостного образа партнера. Человек, который вас обидел, не становится плохим целиком.

«Я часто говорю клиентам, что отношения — это танец. Даже профессиональные партнеры раз в какое-то время наступают друг другу на ноги. Невозможно этого избежать, когда танцуешь очень близко к другому человеку. Нет задачи танцевать в валенках, потому что тогда пропадет изящество. Задача — иметь возможность исцелиться после того, как мы наступили друг другу на ноги», — резюмирует Елизавета Золотарева.

И добавляет, что на этом этапе мы учимся продолжать любопытствовать относительно друг друга, даже если живем под одной крышей уже двадцать лет. Изменения неизбежны, и человек, с которым мы познакомились, не останется таким до конца жизни.

Но если пара прошла через все стадии и набрала опыт расходиться в дистанции, конфликтовать, а затем снова сходиться и залечивать раны — это и есть самое ценное, что могут дать отношения.

«Мы умеем восстанавливаться после сильных конфликтных ситуаций. Мы видим в каждом из нас отдельного человека, уважаем его, доверяем ему и доверяем, что мы можем быть уязвимыми рядом со своими партнерами, быть честными и откровенными. И не экстраполировать обиду на видение партнера целиком», — заключает эксперт.