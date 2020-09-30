Утерянную во время войны статую надеются откопать в Петербурге

В Царском Селе готовятся к сенсационным раскопкам. На территории музея-заповедника, похоже, нашлась бронзовая статуя Ниобеи, утерянная после войны. Долгие годы все попытки отыскать тайник, где была спрятана скульптура, были безуспешны.

Докопаться в прямом смысле до истины помогли специалисты Горного университета Санкт-Петербурга. Ученые смогли установить, что под землей действительно находится предмет, похожий на статую — о долгих поисках исчезнувшей Ниобеи расскажет Сергей Хайдаров.