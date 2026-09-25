Песков: конкретики по организации трехсторонней встречи по Украине пока нет

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Возможность проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, такая тема действительно поднималась, однако конкретных договоренностей по встрече пока нет.

«Действительно, такое обсуждение имело место, говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что на данный момент дополнительной информации о возможных сроках и формате встречи нет.

«Пока больше конкретики я вам представить не могу», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что позиция Москвы по возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского не изменилась. По словам Дмитрия Пескова, украинский лидер может приехать в Москву для прямого контакта, если заинтересован в таком формате. Песков отметил, что гарантии безопасности для такой поездки будут предоставлены. При этом он подчеркнул, что встреча на высшем уровне должна быть подготовлена заранее.

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