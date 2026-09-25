Суд признал законным приговор актрисе Трояновой* за призывы к терроризму

Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор актрисе Яне Трояновой*, ранее осужденной на восемь лет лишения свободы по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Об этом свидетельствуют данные суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В ноябре 2025 года Второй западный окружной военный суд заочно назначил Трояновой наказание в виде восьми лет колонии. Также ей запретили на четыре года заниматься администрированием сайтов и назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

«Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в материалах суда.

По данным прокуратуры Москвы, поводом для уголовного дела стали высказывания актрисы в интервью одному из интернет-каналов в июне 2024 года. Ведомство заявляло, что в них содержались призывы к насильственным действиям и высказывания, которые следствие расценило как возбуждающие ненависть.

Кроме того, по версии прокуратуры, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, не предоставила в Минюст России необходимые отчеты о своей деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что басманный суд Москвы заочно приговорил певицу Монеточку** к году лишения свободы. Артистку признали виновной по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Помимо срока в колонии, суд назначил ей штраф в размере 35 тысяч рублей и запретил на три года заниматься администрированием сайтов.

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* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.

** — включен в реестр иностранных агентов РФ.