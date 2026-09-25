Девочка провалилась в яму с кипятком в Архангельске
Прокуратура начала проверку.
Фото: Telegram/Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа/arhoblprok
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Девятилетняя девочка получила ожоги после того, как во время прогулки провалилась в яму с горячей водой в Архангельске. Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа начала проверку. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Происшествие случилось 24 сентября в Цигломенском округе. По предварительным данным, ребенок находился возле жилого дома, когда оказался в яме, которая образовалась из-за утечки горячей воды из коммунальных сетей.
Девочку госпитализировали с термическими ожогами. Какая площадь тела пострадала и насколько тяжелыми оказались травмы, прокуратура пока не уточнила.
Теперь специалисты выясняют, почему место утечки не было ограждено и насколько быстро коммунальные службы отреагировали на появление опасного участка.
Кроме того, ведомство даст оценку тому, насколько своевременно и качественно ребенку оказали медицинскую помощь.
Если проверка выявит нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Улан-Удэ одиннадцатиклассница выпала из окна школы. Девушка сорвалась с третьего этажа около полудня и получила травмы различной степени тяжести.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
83%
Нашли ошибку?