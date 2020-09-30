Долой овсянку с фруктами: как правильно сочетать продукты, чтобы похудеть

В попытках похудеть девушки порой прибегают к самым отчаянным и даже опасным способам, но значение на весах, к сожалению, остается прежним. Диетологи рассказали ngs.ru, что все дело в неверном сочетании продуктов между собой. Они объяснили, что следует потреблять на завтрак, обед и ужин, а что и вовсе исключить из рациона.

Завтрак

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Как известно, первый прием пищи — самый важный за день, и он должен быть плотным. При этом диетологи подчеркнули, что калорийные мюсли и овсянка с медом и орехами — не лучшее, с чего стоить начинать утро.

«Быстрые углеводы на завтрак вызывают „гормональные качели“. В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть», — заметила диетолог Анны Лис.

Вместо этих блюд лучше полакомиться яйцом с авокадо, а также добавить лосось. Хорошо сочетаются яйца и помидоры, творог с маложирной сметаной, авокадо с любой зеленью и огурцом. В целом, при первом приеме пищи стоит потреблять белки и жиры вместе.

Обед

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Обед, по словам диетолога, должен объединять в себя белки, жиры и углеводы. Начать стоит с овощного салата, заправленного оливковым маслом. Поглощение свежих овощей исключит переедание и насытит организм клетчаткой. Кроме того, способствуют снижению веса бобовые и их сочетание с кукурузой.

«На обед подойдет любой вид мяса и субпродуктов. Главное — не сосиски и не полуфабрикаты: в них большое количество „ешек“. Сочетать мясо можно с любым гарниром, начиная от овощей и злаков, до макарон и бобовых», — советует Анна Лис.

Ужин

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После плотного обеда, ужин должен быть легким: лосось или тунец со спаржей, творожный сыр с мясом. Не забудьте добавить к блюду имбирь, он предотвращает вздутие и улучшает работу кишечника. Спаржа выводит лишнюю воду, а тунец препятствует отложению жира.

«Вечером необходимо минимизировать быстрые углеводы, заменить их на медленные. Остановите свой выбор на индейке с брокколи или цветной капустой, можно приготовить фаршированные перцы», — перечислила диетолог.

Специалист в похудении и фитнес-тренер Яна Ланг в свою очередь отметила, что нельзя потреблять вместе разные виды белков: красное мясо — свинину и говядину, сыр и рыбу, грибы и курицу, горох, чечевицу и курицу. Таким образом, любимая многими паста с курицей и грибами попадает под запрет, мясо птицы в ней лучше заменить на брокколи или цветную капусту.

Не следует употреблять вместе и два варианта углеводов, например, крахмалистые овощи — картошка и свекла. Один из компонентов того же винегрета можно заменить на кабачок.

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