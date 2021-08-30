Союз, созданный на небесах: ТОП-12 зодиакальных пар с идеальной совместимостью
Астрологи заявляют, что некоторым знакам крепкие отношения пророчат сами звезды.
Фото: Depositphotos / helenaak14
Многие люди, вступая в новые отношения, спешат выяснить, какова их с партнером совместимость по знаку зодиака. Астрологи уверяют, что руководствоваться этим — правильное решение. Звезды легко подскажут, какой союз будет для пары наиболее успешен.
Телец и Рак
Совместимость: 100%
Представителям этих знаков зодиака уготовано быть вместе. Спокойный, рассудительный и упертый Телец сможет по-хорошему подавить вспыльчивость и эмоциональность Рака. При этом союз получается интересным и страстным.
Овен и Водолей
Совместимость: 93%
Этим знакам зодиака никогда не бывает скучно вместе, они по-настоящему наслаждаются обществом друг друга каждый день. Именно за счет увлеченности партнеров, пара может просуществовать долгие годы, почти избегая ссор и недопонимания.
Близнецы и Козерог
Совместимость: 97%
Близнецы чувствуют Козерогов на ментальном уровне, им не нужно объясняться словами, чтобы понимать друг друга. Буквально с первой встречи им кажется, что они знакомы целую вечность и проведут рядом друг с другом не меньше времени.
Лев и Стрелец
Совместимость: 100%
Идеальный союз: оба знака дышат полной грудью, живут на всю катушку, именно это скрепляет их союз. Понимания и доверия, которого сложно добиться с другими знаками, они находят в паре друг с другом.
Рак и Рыбы
Совместимость: 90%
Рак и Рыбы — одна из самых романтичных зодиакальных пар. В этом союзе умеют чувствовать настроение другого, и вовремя давать партнеру побыть наедине с собой. Рак также вспыльчив, как и отходчив, и именно умиротворенные Рыбы способны принять эту их особенность характера.
Дева и Телец
Совместимость: 92%
В доме Тельца и Девы никогда не услышишь скандалов. Они живут в гармонии друг с другом и с миром. Каждому чужды страстные отношения с битьем посуды, они предпочитают возвращаться после тяжелого дня в тихое семейное гнездышко.
Весы и Близнецы
Совместимость: 94%
Отношения Весов и Близнецов выросли из крепкой дружбы. Они нашли друг в друге интересных собеседников и надежных товарищей. Один партнер всегда готов прийти на помощь, поддержать и выслушать другого.
Стрелец и Овен
Совместимость: 91%
Мечтательность, возвышенность, тяга к неизведанному — вот что объединяет Стрельца и Овна. Они — идеальные компаньоны в путешествиях и поездках. Влюбленным не страшно вместе подняться на вершину горы и спуститься на дно океана, что уж говорить о ремонте и выборе новой мебели.
Скорпион и Рак
Совместимость: 89%
Этим знакам зодиака важно научиться перепады в настроении друг друга, только тогда отношения не закончатся громким скандалом и летящими из окна вещами. Окружающие будут завидовать, как партнером удается спустя долгие годы брака смотреть друг на друга с той же искрой в глазах, как при первой встрече.
Козерог и Телец
Совместимость: 90%
Страстные Козерог и Телец находят друг в друге идеальных любовников. Отношения и быт они выстраивают вокруг семейного ложа, но в отличие от других пар, именно это является для любящих сердец гарантом благополучия.
Водолей и Близнецы
Совместимость: 96%
Кажется, в этой паре научились читать мысли и угадывать намерения по тонкой мимике. Партнеры знают друг друга как облупленных, но при этом не теряют интереса. Это связано с тем, что и Водолей и Близнецы много времени уделяют хобби и саморазвитию, а после делятся полученными знаниями.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет в любви и деньгах в октябре 2020 года.
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