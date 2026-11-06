В регионах России запустили акцию помощи бездомным животным

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Приютам помогают с кормом, медикаментами и утеплением вольеров.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Акцию помощи бездомным животным запустили сегодня в регионах России. Волонтеры приезжают в приюты, привозят корм и медикаменты, утепляют вольеры и выгуливают собак. В мероприятии принимают участие звезды и блогеры — они публикуют фотографии питомцев в соцсетях, чтобы привлечь внимание будущих хозяев.

«Здесь, например, в этом приюте 400 питомцев, 100 каждый год находят своих новых хозяев. Тем не менее, количество таких собак, от которых отказываются, к сожалению, только растет. Поэтому призываем всех прийти вместе с семьями и помогать приютам», — сказал первый заместитель руководител фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков.

В рамках акции «Новые люди» представили и Зоозащитный кодекс. Это комплекс инициатив по поддержке приютов. В частности, предлагается ввести налоговый вычет для людей, которые берут бездомных животных.

Авторы законопроекта рассчитывают, что такая мера поможет большему числу питомцев найти любящих хозяев.

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