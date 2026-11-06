Собянин: завершен монтаж путепровода через трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 17 0

Fвтомобилисты смогут быстрее добираться из Южного Бутова до Калужского шоссе.

Когда построят путепровод между Южным Бутовом и Коммунаркой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Москве завершили монтаж пролетного строения путепровода через основной ход трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

Сооружение соединит улицу Поляны и Проектируемый проезд № 816. Благодаря этому появится новый маршрут из Южного Бутова через реконструируемую Бачуринскую улицу до Калужского шоссе.

В рамках проекта планируется построить и реконструировать более шести километров дорог. Завершить все работы рассчитывают в 2027 году.

«В результате улучшится транспортная ситуация сразу в двух столичных районах — Коммунарке и Южном Бутове», — отметил мэр столицы в личном блоге.

Дороги свяжут жилые кварталы с общественно-деловой застройкой и позволят обновить маршрутную сеть наземного городского транспорта.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Москве до конца года также планируют завершить строительство 70-метрового путепровода над Южной рокадой в районе Каширского проезда. В рамках проекта уже открыли 2,4 километра новых дорог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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