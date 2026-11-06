В Териберке волна смыла туристов в море: один пропал без вести

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист Эксклюзив 48 0

Инцидент произошел на каменистом берегу. Женщину удалось спасти, сейчас за ее жизнь борются врачи.

В Териберке волна смыла туристов в море

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Дубов

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Трагедия случилась в районе пляжа «Яйца дракона». Группа туристов гуляла вдоль линии прибоя, когда их накрыло штормовой волной. Двух человек унесло в Баренцево море.

По инормации 5-tv.ru, женщину удалось вытащить из воды. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.  Мужчина пропал без вести, его поиски продолжаются. 

По данным телеграм-канала «Курорты Кольского края», группа могла находиться в сопровождении гида-экскурсовода. Есть версия, что туристы подошли слишком близко к воде, чтобы сделать эффектные фотографии.

В день происшествия в акватории Баренцева моря усилился ветер и заметно выросли волны. Сразу после трагедии на место выехали оперативные службы. Помощь пострадавшим также оказали рейнджеры природного парка «Териберка». В региональном управлении МЧС на момент публикации официально не подтверждали и не опровергали эти сведения.

Каменистый берег в Териберке во время шторма представляет повышенную опасность даже для опытных путешественников. Спасатели рекомендуют туристам следить за прогнозом погоды и не подходить близко к воде в непогоду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 
 

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