Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

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Василий Заика
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По словам политика, Советский Союз добили радикалы и сепаратисты после неудачного путча в 1991 году.

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

Фото: ТАСС /Bernd von Jutrczenka

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в интервью The Times рассказал о последствиях для мира в случае существования Советского Союза. По словам политика, в этом случае ситуация в глобальном масштабе была бы справедливее, безопаснее и стабильнее.

Михаил Горбачев в очередной раз отметил, что не хотел развала страны. Несмотря на это, радикалы и сепаратисты добили СССР после неудачного путча в 1991 году. В то время о последствиях, по мнению политика, мало кто задумывался.

«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — заявил глава советского государства.

Михаил Горбачев уверен, что причиной развала Советского Союза была не перестройка. Однако, первый президент СССР признал, что были совершены некоторые ошибки — опоздание с реформами, децентрализация и слабая экономическая политика.

Политик считает главными достижениями того времени прекращение холодной войны, подписание договора о ядерном разоружении, возможность гражданам выезжать за границу и свободу слова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию.

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