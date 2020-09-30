Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР
По словам политика, Советский Союз добили радикалы и сепаратисты после неудачного путча в 1991 году.
Фото: ТАСС /Bernd von Jutrczenka
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в интервью The Times рассказал о последствиях для мира в случае существования Советского Союза. По словам политика, в этом случае ситуация в глобальном масштабе была бы справедливее, безопаснее и стабильнее.
Михаил Горбачев в очередной раз отметил, что не хотел развала страны. Несмотря на это, радикалы и сепаратисты добили СССР после неудачного путча в 1991 году. В то время о последствиях, по мнению политика, мало кто задумывался.
«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — заявил глава советского государства.
Михаил Горбачев уверен, что причиной развала Советского Союза была не перестройка. Однако, первый президент СССР признал, что были совершены некоторые ошибки — опоздание с реформами, децентрализация и слабая экономическая политика.
Политик считает главными достижениями того времени прекращение холодной войны, подписание договора о ядерном разоружении, возможность гражданам выезжать за границу и свободу слова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию.
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