Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

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Валентин Черников
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Президент СССР заявил, что пришло время для вручения премии не по блату.

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Тема:
Нобелевская премия

Выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира прокомментировал президент СССР Михаил Горбачев. В интервью изданию «Подъем» руководитель Союза заявил, что нынешние номинанты получат награду по заслугам.

«Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился», — отметил Горбачев.

Имена тех, кто по его мнению, достоин, бывший лидер называть не стал.

Писатель Сергей Комков направил заявку в Нобелевский комитет с просьбой наградить российского президента за оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию России.

9 сентября депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул на премию президента США Дональда Трампа за усилия по разрешению продолжительных мировых конфликтов. 11 сентября его кандидатуру поддержал депутат шведского парламента Магнус Якобссон.

Сам Михаил Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году за «его ведущую роль в мирном процессе» в год воссоединения Германии.

Ранее 5-tv.ru писал, что писатель Комков рассказал, зачем номинировал Путина на Нобелевскую премию.

Тема:
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