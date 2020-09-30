Ожесточенные бои продолжаются вдоль линии соприкосновения в Карабахе

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Накануне Армения обвинила Турцию в том, что ее ВВС сбили армянский Су-25. В Анкаре свою причастность категорически отрицают.

Фото, видео: www.globallookpress / Armenian Defense Ministry; 5-tv.ru

Минувшей ночью в небе над Степанакертом, столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, были сбиты два азербайджанских беспилотника. Кадры предоставило министерство обороны Армении.

Впрочем, в подлинность кадров в Баку усомнились. Ситуация в Карабахе остается крайне напряженной. Накануне Армения обвинила Турцию в том, что ее ВВС сбили армянский Су-25. В Анкаре свою причастность категорически отрицают.

Вдоль линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянских танков, и заявило о разгроме позиций двух батальонов противника. В армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают об уничтожении военной техники, и гибели пятисот военнослужащих Азербайджана.

Под обстрелы с обеих сторон попадает и мирное население. Члены Совбеза ООН на специальной встрече призвали Ереван и Баку немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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Ожесточенные бои продолжаются вдоль линии соприкосновения в Карабахе

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