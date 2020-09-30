«Опьянение и спорт несовместимы»: нарколог нашел криминальный след в гибели Конкиной

Ночью, 24 сентября при странных обстоятельствах ушла из жизни дочь актера Владимира Конкина — София. Девушка скончалась в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после инцидента в бассейне фитнес-центра «Джамп-клуб». В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты.

Гибель Конкиной оказалось куда загадочней. Как стало известно 5-tv.ru, в крови и моче наследницы актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Именно это сочетание могло погубить девушку, плавающую в воде, сообщил 5-tv.ru нарколог Александр Ковтун.

«Не смертельная доза сама по себе, но одно другое потенцирует: алкоголь -лекарства, лекарства — алкоголь, и выключение сознания происходит достаточно быстро», — объяснил нарколог.

Ковтун также отметил, что на данном этапе в расследовании смерти Конкиной вырисовывается очень «двойственная ситуация».

«Неизвестно, что произошло раньше: утопление или сначала смерть, а потом в бассейн она попала. Там какая-то криминальная прям ситуация. Редкий случай», — подчеркнул Александр Ковтун.

Очевидно, что некоторые обстоятельства смерти Софии Конкиной не согласуются, заметил врач. Ковтун задумался, как и почему девушка решила после такого «коктейля» прийти на тренировку.

«Занятие спортом, плаванье в бассейне и употребление психоактивных веществ — взаимоисключающие события и ситуации. Опьянение и спорт несовместимы», — заключил специалист.

Правоохранительные органы продолжают расследовать смерть Софии Конкиной, но ее отец уверен, что дочь отравили. По его словам, София отлично умела плавать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судьбу дочери погибшей Софии Конкиной решили ее родственники.