С кем будет жить дочь утонувшей в бассейне фитнес-клуба Конкиной?

После гибели дочери актера Владимира Конкина — Софии, родные во главе с ее отцом решили судьбу ребенка девушки. Известно, что Софья одна воспитывала 11-летнюю Алису. Отец девочки не виделся с бывшей женой и дочерью и не платил алименты.

В эфире ток-шоу на федеральном канале безутешный отец и дедушка рассказал, что воспитанием девочки займется ее дядя. Сам Владимир Конкин не стал брать на себя такую ответственность в силу преклонного возраста, в этом году артист отметил 70-летие.

«Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение», — заявил звезда фильмов «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя».

Правоохранительные органы продолжают расследовать смерть Софии Конкиной. Девушка скончалась в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после инцидента в бассейне фитнес-центра «Джамп-клуб» при невыясненных обстоятельствах. Позднее в крови и моче девушки обнаружили снотворное и алкоголь. Сам Конкин считает, что его дочь отравили, ведь, по его словам, София отлично умела плавать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал жених Софии Конкиной о событиях накануне трагедии.