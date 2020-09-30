«На себя не похожа»: звезда «Дома-2» Анастасия Дашко сделала пластику

Пластическая операция изменила внешность бывшей участницы проекта «Дом-2» Анастасии Дашко. К такому выводу пришли ее подписчики в Instagram после публикации дамы.

«Все позади. Закончилась моя операция, которая длилась четыре с половиной часа. Все прошло успешно. Сейчас я уже дома, конечно же все болит, хожу с трудом, верю, что скоро мне станет легче!» — написала Дашко.

Instagram @dashko.anastasiya

Какого вида хирургическое вмешательство пережила звезда телестройки, она не уточнила. К посту автор добавила фото, на котором выглядит довольно молодо для своих 36 лет. В комментариях отдельные фолловеры упрекнули даму за следование трендам в области красоты.

«Стала на себя не похожа, теперь под копирку, как и все, кто платит врачу, а у него все одинаковые получаются»;

«Вообще на себя не похожа. Мне не нравится, раньше я обожала тебя, теперь нет той Насти. Жаль», — отреагировали подписчики.

Однако оставившие негативные отзывы ошиблись. Как выяснилось позже, изменения внешности Анастасии коснулись не лица, а тела. Кадр, которым она подкрепила сообщение — всего лишь фото из архива.

«У меня было две операции. Какие конкретно, пока сказать не могу. Это были вмешательства эстетического характера на фигуру, а не на лицо. Меня природные данные полностью устраивают. Не хотела менять нос или губы накачивать, чтобы выглядеть шаблонно. Просто после вторых родов моя фигура изменилась не в лучшую сторону, и я решила это исправить», — рассказала Дашко изданию Starhit.

В конце октября на телевидении выйдет шоу «Перезагрузка», героиней которого станет Дашко. Создатели программы решили изменить имидж Анастасии и поработать над ее внешностью. Для этого шоу она и согласилась на пластику.

На протяжении долгих лет поклонники не знали о жизни Анастасии. Звезда «Дома-2» не вела социальные сети и избегала контактов со СМИ. После завершения участия в телепроекте в 2015 году девушка вернулась на Урал и занялась бизнесом, однако была осуждена за мошенничество. После отбывания срока заключения она вскоре вышла замуж. Супруги счастливы в браке и воспитывают двух сыновей. В деловой сфере Дашко также достигла успеха. Она владеет компанией, которая оказывает логистические услуги.

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