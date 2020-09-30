Тонна нефти вылилась в реку и почву на Таймыре

Прокуратура начала проверку после разлива нефти на Таймыре. ЧП произошло во время перекачки углеводородов из танкера — в резервуар.

Временный трубопровод повредился из-за сильного ветра. В результате в реку Хатанга попало свыше тонны топлива. Берег покрыт густой маслянистой пленкой. Экологи уже бьют тревогу.

На месте сейчас работают спасатели. Они возводят боновые заграждения и обрабатывают водоем сорбентами.