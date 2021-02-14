Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии

Жених дочери актера Владимира Конкина, скончавшейся при странных обстоятельствах после утопления в бассейне фитнес-центра, выложил в Instagram последние кадры с покойной возлюбленной. По его словам, снимки были сделаны накануне рокового вечера, когда Софии не стало.

«Это последние наши фото, сделанные за день до трагедии», — написал Михаил.

На фотографиях запечатлена София вместе со своим молодым человеком. Она улыбается, ничто не предвещает последующих печальных событий.

instagram @mimimishka3377

София Конкина скончалась 24 сентября. Вечером этого дня ее доставили в реанимационное отделение больницы в Москве из бассейна в центре «Джамп-клуб». В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Безутешный отец 32-летней женщины, Владимир Конкин, не верит в то, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры, как дочь заслуженного артиста РФ и исполнителя роли Шарапова из «Места встречи изменить нельзя» еле держась на ногах, покупает вино перед походом в бассейн.