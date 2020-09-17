«Сыпь по всему телу»: Ивлееву укусила африканская муха цеце

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Молодцова Анна
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Подписчики блогера навели панику, потому что укус одного из самых опасных насекомых Африки может вызвать сонную болезнь и окончиться летальным исходом.

Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva

Настя Ивлеева стала жертвой укуса одного из самых опасных насекомых Африки — мухи цеце. Неприятный случай произошел во время съемок нового сезона трэвелл-шоу «Орел и Решка». Как рассказала девушка в своем Instagram-аккаунте, укус пришелся на ягодицы, после чего Ивлеева начала испытывать странные симптомы.

«У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться!» — написала телеведущая.

Блогер сообщила, что ей пришлось возвращаться в отель по бездорожью, и она «подпрыгивала» на кочках каждую минуту. В связи с этим Ивлеева сравнила свое «аппетитное» место с табуреткой. Впрочем, по ее признанию, даже это обстоятельство не испортило общего впечатления от Африки, в которую звезда по-настоящему влюбилась.

Instagrammm agentgirlll_

Подписчики Ивлеевой сильно испугались за жизнь своего кумира. Многие написали, что укус мухи цеце очень опасен и может вызвать сонную болезнь. При тяжелых случаях может развиться кома и истощение со смертельным исходом. Тем не менее блогер заверила поклонников, что перед отъездом сделала все необходимые прививки.

«Местный житель сказал, что все будет ОК. Я, блин, верю ему», — ответила она одной из фанаток.

Другие же, видимо, успокоившись ответом Ивлевой, решили пошутить на данную тему.

«Можно фото укуса,плизз?»;

«Настюх, ну ты и везучая, конечно»;

«Такое может произойти только с Настей», — оставили комментарии пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в организме Аниты Цой долгое время жил экзотический паразит.

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