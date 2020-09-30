Молодые и влюбленные: Панин поделился архивным фото с актрисой Александровой
Актера посетила ностальгия после недолгих и ярких отношений.
Фото, видео: Instagram @actor_ap
Скандально известный Алексей Панин, известный по ролям в фильмах «Жмурки», «ДМБ», а также в сериале «Солдаты», опубликовал новую фотографию на своей странице в Instagram.
На снимке изображен он с актрисой Мариной Александровой, с которой они встречались. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, Панин был явным сердцеедом, и также успел покорить Екатерину Никитину и Любовь Зайцеву. При этом он всегда откровенно рассказывает о своей личной жизни.
«Это фотография единственное, что осталось от…», – чувственно написал сам Панин, добавив хештег с именем экс-возлюбленной.
По словам скандального актера, от их романа с актрисой осталось исключительно одно фото. На опубликованном снимке Панин обнимает девушку рукой, в то время как она радостно смеется.
Пользователи социальных сетей в основном положительно прокомментировали фотографию, указав на молодость Александровой.
«Александрова шикарная»
«Марину годы не берут, красавица. А то что было, то и было»
«Какие оба счастливые и жизнерадостные», – написали подписчики.
Стоит отметить, что Панин познакомился с актрисой в то время, когда она жила вместе с Александром Домогаровым. Последний хотел разобраться со звездой «Жмурок» по-мужски после нескольких свиданий с Александровой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Панин поделился снимком с коллегой по цеху Екатериной Шпицой.
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