Молодые и влюбленные: Панин поделился архивным фото с актрисой Александровой

|
Александр Просяник
167

Актера посетила ностальгия после недолгих и ярких отношений.

Фото, видео: Instagram @actor_ap

Тема:
Алексей Панин

Скандально известный Алексей Панин, известный по ролям в фильмах «Жмурки», «ДМБ», а также в сериале «Солдаты», опубликовал новую фотографию на своей странице в Instagram.

На снимке изображен он с актрисой Мариной Александровой, с которой они встречались. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, Панин был явным сердцеедом, и также успел покорить Екатерину Никитину и Любовь Зайцеву. При этом он всегда откровенно рассказывает о своей личной жизни.

«Это фотография единственное, что осталось от…», – чувственно написал сам Панин, добавив хештег с именем экс-возлюбленной.

Instagram @actor_ap

По словам скандального актера, от их романа с актрисой осталось исключительно одно фото. На опубликованном снимке Панин обнимает девушку рукой, в то время как она радостно смеется.

Пользователи социальных сетей в основном положительно прокомментировали фотографию, указав на молодость Александровой.

«Александрова шикарная»

«Марину годы не берут, красавица. А то что было, то и было»

«Какие оба счастливые и жизнерадостные», – написали подписчики.

Стоит отметить, что Панин познакомился с актрисой в то время, когда она жила вместе с Александром Домогаровым. Последний хотел разобраться со звездой «Жмурок» по-мужски после нескольких свиданий с Александровой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Панин поделился снимком с коллегой по цеху Екатериной Шпицой.

Тема:
Алексей Панин
27 сент
«Хоть с жирафом»: Панин рассказал о роли Пашаева в скандальной истории с собакой
8 сент
«Я не верю, что он был за рулем» — Алексей Панин о вине Ефремова в аварии
19 авг
«Испанский стыд!» — Алексея Панина высмеяли за «грязную» работу за границей
7 авг
«И не приезжай, бро»: Панин получил вид на жительство в Испании
18 июл
Асмус бросила Харламова из-за Панина? — скандальный актер объяснил ситуацию
10 июн
Панин признался, что в пьяном виде устроил аварию рядом с местом смертельного ДТП Ефремова
10 июн
Ургант разнес Панина после скандала на похоронах Михаила Кокшенова
7 июн
«Это все вранье»: Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
7 июн
«Он гад!» — Продюсер Рудинштейн о считающем Кокшенова бездарным Панине
7 июн
«Это его кредо!» — Татьяна Васильева о назвавшем Кокшенова бездарным Панине

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
78.78
-0.90 92.43
-0.59
ТОП-6 самых депрессивных знаков зодиака

Последние новости

21:04
Дочка Кети Топурии прочитала трогательное стихотворение бабушке на день рождения
20:53
Вакцина на выбор: завершены клинические испытания второго препарата от COVID-19
20:45
В общественный транспорт Петербурга не пустят пассажиров без масок и перчаток
20:34
Обладательница гигантских губ вновь закачала филлер вопреки опасениям врачей
20:23
Браконьеров задержали за охоту на краснокнижных птиц в Иркутской области
20:13
«Не три промилле» — адвокат семьи Конкиных о видео с покупающей вино в день гибели дочерью артиста

Сейчас читают

«Не три промилле» — адвокат семьи Конкиных о видео с покупающей вино в день гибели дочерью артиста
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной
В России решили наказать европейские компании за суррогаты

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок