Солнечная Вера: дочь актрисы Глаголевой показала архивное фото матери у океана
Актриса скончалась три года назад в Германии от рака.
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @anahapetova
Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой и балерина Анна в День святых мучениц Веры, Надежды и Любови опубликовала архивную фотографию матери.
Как пишет Teleprogramma.pro, на опубликованном снимке женщина запечатлена во время отдыха на берегу океана. Одета она в белые длинные шорты и черную футболку. За ее спиной видны пальмы и лазурный берег.
«Вера, Надежда, Любовь», — описала снимок Анна Глаголева хештегом, добавив на конце смайлик в виде сердечка.
Подписчики балерины были тронуты фотографией, и написали девушке теплые слова, вспоминая ее маму.
«Как девчонка, солнечная Вера!»,
«Самая прекрасная Вера!»
«Увидела фото и сердце екнуло», — написали подписчики в соцсетях.
Вера Глаголева скончалась от рака в Германии три года назад. Замужем она была дважды. Дочки Аня и Маша родились от режиссера Родиона Нахапетова, а от бизнесмена Кирилла Шубского на свет появилась Настя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Глаголевой показала архивное фото матери.
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