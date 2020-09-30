Солнечная Вера: дочь актрисы Глаголевой показала архивное фото матери у океана

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Александр Просяник
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Актриса скончалась три года назад в Германии от рака.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @anahapetova

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой и балерина Анна в День святых мучениц Веры, Надежды и Любови опубликовала архивную фотографию матери.

Как пишет Teleprogramma.pro, на опубликованном снимке женщина запечатлена во время отдыха на берегу океана. Одета она в белые длинные шорты и черную футболку. За ее спиной видны пальмы и лазурный берег.

«Вера, Надежда, Любовь», — описала снимок Анна Глаголева хештегом, добавив на конце смайлик в виде сердечка.

instagram @anahapetova

Подписчики балерины были тронуты фотографией, и написали девушке теплые слова, вспоминая ее маму.

«Как девчонка, солнечная Вера!»,

«Самая прекрасная Вера!»

«Увидела фото и сердце екнуло», — написали подписчики в соцсетях.

Вера Глаголева скончалась от рака в Германии три года назад. Замужем она была дважды. Дочки Аня и Маша родились от режиссера Родиона Нахапетова, а от бизнесмена Кирилла Шубского на свет появилась Настя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Глаголевой показала архивное фото матери.

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