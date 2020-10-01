«Разлучница!» — Шишкова рассказала, как и когда завязался роман Тимати и Решетовой
Оказалось, это было совсем не романтично.
Фото, видео: Instagram @missalena.92, @volkonskaya.reshetova
Экс-возлюбленная рэпера Тимати — 27-летняя модель Алена Шишкова — впервые рассказала правду о расставании с музыкантом. Ее неожиданное заявление во многом объяснило, почему недавно артист ушел от очередной избранницы.
Последние несколько недель в сети бурно обсуждается расставание Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой, родившей ему наследника Ратмира. Несмотря на то, что малышу нет и года, рэпер объявил об окончании отношений с девушкой и отправился в «свободное плавание». А недавно его и вовсе застали в компании новой пассии.
В связи с неожиданным поворотом в жизни селебрити, поклонники задумались: «Может, Решетова сама виновата в разрыве?», и обратились за комментарием к Шишковой. Фолловеров интересовало, где и когда звезда могла «согрешить».
«Правда, что Настя не виновата в вашем расставании с Тимуром?» — спросила одна из подписчиц Алены.
«Они уже летали вместе, когда я была беременная. А в целом — да, она не виновата», — недвусмысленно пояснила звезда.
В сию же секунду фолловеры высказали мнение, что разрыв с рэпером — это «бумеранг» для Решетовой.
«Это ужасно, что он такой… Но Насте, как и следовало ожидать, отозвалось бумерангом»,
«Позор Тимуру! Но Решетова этого заслуживает. Не думала, что она разлучница!»
«Какой ужас… Как говорится: за что боролась — на то и напоролась», — констатировали фанаты Шишковой.
Впрочем, еще совсем недавно бытовала версия, что Тимати может вновь вернуться к Алене Шишковой. Что послужило этим слухам, рассказывал ФАН.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как сама Анастасия Решетова отреагировала на новость о новом романе Тимати.
Читайте также
93%
-0.90 92.43
-0.59
Нашли ошибку?