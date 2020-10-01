Петербуржцы застряли в аэропорту Турции из-за непогоды

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Рейс задержали почти на семь часов.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Десятки российских туристов застряли в аэропорту турецкого Бодрума. Они должны были вылететь в Петербург накануне вечером. Но рейс отложили. По словам представителей туристической компании, из-за непогоды.

За россиянами должен был прилететь борт из Ростова-на-Дону. Но его задержали почти на семь часов. Все это время люди провели в зале ожидания. В эти минуты пассажиры уже в пути. Рейс прибудет в Пулково в ближайшее время.

Этой же ночью, другой лайнер, летевший из Турции в Петербург, экстренно приземлился в Сочи. На борту стало плохо ребенку. По словам очевидцев, через 40 минут после вылета у него начался приступ эпилепсии. Экипаж принял решение об экстренной посадке. В аэропорту маленького пассажира встретили медики и отравили в больницу.

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