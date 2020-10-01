Трагедия в семье Крисси Тайген и Джона Ледженда — умер их сын

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Оксана Тарасова
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Осложнения во время беременности привели к экстренной госпитализации. Несмотря на старания врачей, спасти ребенка не удалось.

Фото, видео: Instagram @chrissyteigen

Американский певец Джон Ледженд и его жена модель Крисси Тайген переживают трагедию — они потеряли ребенка. Осложнения во время беременности привели к смерти новорожденного мальчика, которому родители уже придумали имя Джек. Об этом Крисси сообщила на своей странице в Instagram.

«Мы потрясены настолько глубокой болью, о какой вы могли только слышать, какой мы никогда раньше не испытывали», — написала Тайген.

Instagram @chrissyteigen

Известно, что модель была госпитализирована из-за сильного кровотечения во время беременности. Тогда стало ясно, что жизнь сына тоже под угрозой. В своем посте она написала, что несмотря на старания врачей и переливания крови, мальчика не смогли спасти.

«Мы никогда не выбираем имена наших детей до самого момента их рождения, непосредственно перед выпиской из больницы. Но мы почему-то стали называть этого человечка в моем животе Джеком. Так что он всегда будет для нас Джеком. Джек так старался стать частью нашей маленькой семьи, и он останется, навсегда», — сказано в сообщении.

Крисси поблагодарила всех, кто был неравнодушен и переживал за ее семью, и добавила, что благодарна за жизнь их детей, и моменты счастья, проведенные с ними. Джек был третьим ребенком пары, у них также есть дочь Луна и сын по имени Майлз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журнал People признал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной в мире.

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