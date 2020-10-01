Силовики пришли с обысками к нижегородским активистам «Открытой России»
Оперативные мероприятия проводятся по девяти адресам в рамках расследования дела о деятельности нежелательной организации.
Фото, видео: 5-tv.ru
Силовики нагрянули с обысками к нижегородским активистам «Открытой России» (ОР). Как стало известно 5-tv.ru, масштабные оперативные мероприятия проходят по девяти адресам сторонников олигарха Михаила Ходорковского.
Поводом стало уголовное дело в отношении активиста ОР Михаила Иосилевича, который в офисе псевдорелигиозной секты «Храм летающего макаронного монстра» регулярно устраивал закрытые совещания функционеров «Открытой России».
В квартире у подозреваемого были изъяты паспорт гражданина Израиля, 120 тысяч долларов США, банковские карты, сектантская литература — «Библия макаронного монстра», мобильные телефоны, жесткие диски и флешки.
В ходе обысков у других активистов, в числе которых стронники ОР, руководители СМИ, члены региональных отделений партий, найдены магнитные носители информации, литература, телефоны и банковские карты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики нагрянули с обысками к участникам праворадикальной Uber alles.
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