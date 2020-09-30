Силовики нагрянули с обысками к участникам праворадикальной организации «Uber alles» («Превыше всего» — в переводе с немецкого языка — Прим.ред.). В частности, силовики наведались к людям, среди которых есть фанаты футбольных клубов ЦСКА и «Зенит».

Как стало известно 5-tv.ru, масштабные оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Организация деятельности экстремистской организации» проходят в Москве, Петербурге и Тульской области.

В ходе обысков в квартирах радикалов правоохранители обнаружили внушительное количество литературы экстремистского толка, а также холодное и огнестрельное оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где и когда похоронят «Тесака».