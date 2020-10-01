Стало известно, кто ухаживает за Кристиной Асмус

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Валентин Черников
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Сердце актрисы пытается покорить известный рэпер.

Стало известно, кто ухаживает за Кристиной Асмус

Фото: Instagram @asmuskristina

Сердце Кристины Асмус, похоже, пытается покорить другая знаменитая личность. Ранее в сети появлялись слухи, что ее тайный воздыхатель — 69-летний режиссер Алексей Учитель. Не так давно актриса снялась в его фильме «Китобой», где сыграла вторую в своей карьере сцену с «обнаженкой». Сообщалось, что вместе их якобы видели во время прогулки в центре Москвы. Позже Учитель опроверг эти сплетни.

Претендентом на внимание Асмус назвали Наваи Бакирова — рэпера азербайджанского происхождения, который входит в состав дуэта «HammAli & Navai».

Соцсети

Исполнитель продемонстрировал свое отношение к Кристине во время спектакля с ее участием. Кадры этого фрагмента появились в социальных сетях. По окончании действа, когда актеры выходили на поклон, Наваи преподнес Асмус огромный букет цветов. Как рассказывают очевидцы, счастливая девушка едва донесла гигантский сверток до кулис и призналась, что столь объемного букета ей в жизни не дарили.

Получится ли Бакирову заменить для Асмус Гарика Харламова, неизвестно. Но его ухаживания звезде явно нравятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харламов высмеял слухи о тайном романе с Яной Кошкиной.

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