Алексей Учитель ответил на слухи о романе с Кристиной Асмус

Слухи об отношениях 69-летнего Алексея Учителя и 32-летней Кристины Асмус активно распространяются в сети. Недавно актриса снялась в картине режиссера «Китобой», в котором сыграла веб-модель. Для нее это стало вторым опытом демонстрации тела на камеру после скандальной сцены из фильма «Текст». Сплетники заговорили, что у создателя ленты завязался роман с молодой кинозвездой. Якобы их даже видели вместе в центре Москвы во время выхода из ресторана на Патриарших прудах.

Эту информацию вскоре опроверг сам режиссер.

«На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях», — сказал Учитель, его слова привел Telegram-канал «Звездач».

Режиссер добавил, что в ближайшее время хотел бы связаться с Асмус после того, как она попала в больницу. Кристина была вынуждена обратиться к врачам, поскольку потеряла голос из-за напряженного рабочего графика. Ее связки оказались в критическом состоянии. Актриса отметила, что сама довела себя до такого состояния из-за слишком плотного графика и большой нагрузки.

Ранее 5-tv.ru писал, что оголившую грудь в фильме «Китобой» Асмус снова затравили.