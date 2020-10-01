Актер Андрей Чернышов прокомментировал слухи о тяжелой болезни

Слухи о болезненном состоянии телеведущего, актера театра и кино Андрея Чернышова дошли до него самого. Как сообщал 5-tv.ru, разговоры о неважном самочувствии известного красавца отечественного экрана появились в социальных сетях после публикации совместного фото с ним на странице в Instagram народного артиста Эммануила Виторгана. На снимке 46-летий Чернышов выглядел истощенным, с осунувшимся лицом.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Такую оценку своих поклонников прокомментировал сам Андрей. В беседе с 5-tv.ru он указал, что на здоровье не жалуется, и объяснил возможную причину потери веса.

«Это ерунда какая-то. Не знаю… и фотография неудачная… Мне даже сказать нечего. Смешно. Я, наверное, похудел, потому что весной участвовал в шоу „Танцы со звездами“ и стараюсь поддерживать себя в хорошей форме», — сказал Чернышов.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Петросяна высказалась о своем самочувствии после истории с отравлением. Накануне Татьяне Брухуновой стало плохо после употребления маринованных огурцов.