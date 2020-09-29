«Очень голодна»: жена Петросяна о своем самочувствии после истории с отравлением

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Анастасия Шадская
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Накануне Татьяне Брухуновой стало плохо после употребления маринованных огурцов.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала обеспокоенным подписчикам ее блога в сети Instagram, что поправилась. Накануне она сильно напугала многих, рассказав о тяжелом отравлении маринованными огурцами. У молодой матери была высокая температура.

«У меня все хорошо! Это не ковид, не ротавирус, не панкреатит и не аппендицит, — написала Брухунова. — Я в строю! Бодра, но очень голодна».

Instagram @bruhunova

Фанаты были рады узнать от жены Петросяна последние новости. Многие также волновались за здоровье ее маленького сына и пожилого мужа.

«Будьте здоровы, Татьяна»;

«Я за вас переживала, хорошо, что с вами все в порядке»;

«Берегите себя!» — написали они ей в комментариях.

Некоторые не оставляют надежду, что речь идет не о болезни, а о скором прибавлении в семействе Петросянов.

«Может, это маленькая девочка?» — спросили у Татьяны, но она не стала на это отвечать.

Ранее 5-tv.ru показывал новый снимок сына Петросяна.

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