«Очень голодна»: жена Петросяна о своем самочувствии после истории с отравлением
Накануне Татьяне Брухуновой стало плохо после употребления маринованных огурцов.
Фото, видео: Instagram @bruhunova
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала обеспокоенным подписчикам ее блога в сети Instagram, что поправилась. Накануне она сильно напугала многих, рассказав о тяжелом отравлении маринованными огурцами. У молодой матери была высокая температура.
«У меня все хорошо! Это не ковид, не ротавирус, не панкреатит и не аппендицит, — написала Брухунова. — Я в строю! Бодра, но очень голодна».
Фанаты были рады узнать от жены Петросяна последние новости. Многие также волновались за здоровье ее маленького сына и пожилого мужа.
«Будьте здоровы, Татьяна»;
«Я за вас переживала, хорошо, что с вами все в порядке»;
«Берегите себя!» — написали они ей в комментариях.
Некоторые не оставляют надежду, что речь идет не о болезни, а о скором прибавлении в семействе Петросянов.
«Может, это маленькая девочка?» — спросили у Татьяны, но она не стала на это отвечать.
Ранее 5-tv.ru показывал новый снимок сына Петросяна.
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