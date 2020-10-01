В Турции опровергли претензии к тушившему пожар экипажу российского Бе-200

Топ-менеджер компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев в беседе с РИА Новости опроверг претензии к тушившему пожар в Анталье экипажу российского воздушного судна-амфибии Бе-200.

Накануне местная газета сообщила, что жители района Лара якобы обеспокоены маневрами борта, который после набора воды из моря пролетел слишком близко к домам.

Физули Моллаев подчеркнул, что по правилам пожаротушения самолет использует удобный водоем неподалеку.

«Лесной пожар произошел рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому с пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — сказал топ-менеджер.

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Представитель компании-эксплуатанта отметил, что маршрут Бе-200 согласовывается с диспетчерами. Экипаж состоит из российских и турецких летчиков. Кроме того, на борту ситуацию отслеживает сотрудник лесничества.

«Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету», — сказал Физули Моллаев.

Топ-менеджер добавил, что никто из местных жителей не впадал в панику, а, наоборот, люди были благодарны пилотам.

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