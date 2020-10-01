Стали известны подробности разрушительного пожара, уничтожившего село под Воронежем

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30 сентября стихия в Воронежской области разыгралась с новой силой.

Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru

В Воронежской области сейчас все силы брошены на тушение природных пожаров, которые в среду вспыхнули в регионе с новой силой. Зафиксировано 125 очагов возгорания, в огне около сотни гектаров леса. Виной всему — сухая погода и сильный ветер. В селе Николаевка Павловского района уничтожены жилые дома, под угрозой оказался и санаторий «Жемчужина Дона».

Масштабы бедствия на месте увидел — Алексей Полторанин

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