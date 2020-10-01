Стали известны подробности разрушительного пожара, уничтожившего село под Воронежем

В Воронежской области сейчас все силы брошены на тушение природных пожаров, которые в среду вспыхнули в регионе с новой силой. Зафиксировано 125 очагов возгорания, в огне около сотни гектаров леса. Виной всему — сухая погода и сильный ветер. В селе Николаевка Павловского района уничтожены жилые дома, под угрозой оказался и санаторий «Жемчужина Дона».

Масштабы бедствия на месте увидел — Алексей Полторанин