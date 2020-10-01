Спасателям не удается справиться с огненной стихией под Воронежем — видео

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Ветер гонит на жилые дома стену огня с устрашающей скоростью.

Фото, видео: www.globallookpress / Jan Huebner via www.imago-imagesl; 5-tv.ru

На тушение лесов в Воронежской области брошены спасатели из шести соседних регионов — с огнем борются полтысячи пожарных.

Справиться со стихией пока не удается — ветер гонит огненную стену с устрашающей скоростью. Жители, в панике покидающие дома, уверяют — пожары вовсе не природные. Возле деревень заметили людей с канистрами, после чего и начался кошмар.

Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин увидел, что осталось после огненного смерча.

Подробности в репортаже.

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