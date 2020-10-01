«Самовлюбленный тип» — Линда рассказала, почему поссорилась с Фадеевым

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Оксана Тарасова
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Фадеева и Линду связывало не только сотрудничество, но и теплая дружба. Но, по словам певицы, любовь Фадеева к легким деньгам погубила их отношения.

«Самовлюбленный тип» — Линда рассказала, почему поссорилась с Фадеевым

Фото: Instagram @lindageyman

Певица Линда рассказала, почему произошел разрыв в творческих и личных отношениях с Максимом Фадеевым. Во время интервью проекту «Исповедь» она объяснила, что прежде они были очень близки.

«Я его считала близким другом, мы в шутку называли друг друга брат и сестра. Мой папа дал нам все возможности: мы снимали клипы, которые хотели, мы шли на радио и ставили наши песни», — сказала певица.

Instagram @fadeevmaxim

Линда считает, что дружба закончилась, как только начались финансовые трудности. Когда ее отец, крупный банкир, понял, что его ожидают проблемы с собственным бизнесом, он решил отдать студию Фадееву. По условиям передачи, содержать ее продюсер должен был самостоятельно.

Именно тогда, по словам артистки, ее друг понял, что «легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло» и отстранился. Сначала просто прекратил общение, а позже стал распускать слухи о наркозависимости Линды, а также о преследовании, которое организовал ее отец. Из-за этих слухов певицу преследовали, ненавидели, даже нападали.

Певица назвала Фадеева самовлюбленным типом, с которым сложно сотрудничать.

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