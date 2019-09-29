  1. Пятый канал
  4. Ездит на метро и ненавидит фамильярность: Линда рассказала о своих принципах

Ездит на метро и ненавидит фамильярность: Линда рассказала о своих принципах

, 16:44 51

Звезда 90-х дала откровенное интервью, в котором поделилась подробностями своей жизни.

Фото: Instagram @lindageyman

Певица Линда, исполняющая музыку в электронном и этническом стилях, дала интервью StarHit, в котором рассказала о своих жизненных принципах. В 90-е годы звезда была одной из самых популярных артисток, однако в определенный момент пропала с экранов. Армия фанатов знаменитости пыталась следить за ее жизнью в соцсетях, но и там Линда практически ничего о себе не сообщала. Наконец, певица решилась пообщаться с прессой и открыла для поклонников много нового.

Звезда 90-х честно призналась, что любит ездить на метро. По словам исполнительницы, передвигаться в подземке намного быстрее, чем на машине, поэтому зачастую она выбирает именно этот вид транспорта.

Когда Линда хочет расслабиться, она, как правило, проводит время дома. Там она может быть наедине со своими мыслями и настроиться на отдых.

«Зажигаю благовония, включаю музыку, сбрасываю с себя груз всех плюсов и минусов, накопившихся за день, и настраиваюсь на отдых. Моя квартира — место, где я могу побыть самой собой и как следует расслабиться», — призналась певицы.

Во время интервью исполнительница также затронула тему личного общения. Она не стала называть имена людей, которых может назвать близкими в данный момент, а только описала их характер. Как оказалось, вежливость — одно из главных качеств в человеке, по мнению Линды.

«Терпеть не могу, когда незнакомые люди начинают фамильярничать, не чувствуя границы между принятым и недопустимым. Ненавижу хамов, халдеев, панибратство, некорректное отношение к людям», — возмутилась певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда российской эстрады 90-х Наталья Ветлицкая прокомментировала слухи о своем возвращении на сцену.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!

Последние новости

17:39
В Воронеже специалисты обследуют дом, где батареи оказались под напряжением
17:22
Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
17:04
«Крутые вы!» Топалов и Тодоренко перепели Ольгу Бузову
16:44
Ездит на метро и ненавидит фамильярность: Линда рассказала о своих принципах
16:32
Фото: В тройном ДТП под Курском погиб младенец, еще двое детей пострадали
16:13
«Зачем вы людей дразните?» Волочкова вновь угрожает отключить комментарии в Instagram

Сейчас читают

«Эффектная мадам»: Леонид Агутин показал фото повзрослевшей дочери
Видео: Жители Наро-Фоминского района Подмосковья сняли в небе НЛО
Фото: Китайские корабли окружили американский авианосец

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев