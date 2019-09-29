Ездит на метро и ненавидит фамильярность: Линда рассказала о своих принципах

Певица Линда, исполняющая музыку в электронном и этническом стилях, дала интервью StarHit, в котором рассказала о своих жизненных принципах. В 90-е годы звезда была одной из самых популярных артисток, однако в определенный момент пропала с экранов. Армия фанатов знаменитости пыталась следить за ее жизнью в соцсетях, но и там Линда практически ничего о себе не сообщала. Наконец, певица решилась пообщаться с прессой и открыла для поклонников много нового.

Звезда 90-х честно призналась, что любит ездить на метро. По словам исполнительницы, передвигаться в подземке намного быстрее, чем на машине, поэтому зачастую она выбирает именно этот вид транспорта.

Когда Линда хочет расслабиться, она, как правило, проводит время дома. Там она может быть наедине со своими мыслями и настроиться на отдых.

« Зажигаю благовония, включаю музыку, сбрасываю с себя груз всех плюсов и минусов, накопившихся за день, и настраиваюсь на отдых. Моя квартира — место, где я могу побыть самой собой и как следует расслабиться », — призналась певицы.

Во время интервью исполнительница также затронула тему личного общения. Она не стала называть имена людей, которых может назвать близкими в данный момент, а только описала их характер. Как оказалось, вежливость — одно из главных качеств в человеке, по мнению Линды.

« Терпеть не могу, когда незнакомые люди начинают фамильярничать, не чувствуя границы между принятым и недопустимым. Ненавижу хамов, халдеев, панибратство, некорректное отношение к людям », — возмутилась певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда российской эстрады 90-х Наталья Ветлицкая прокомментировала слухи о своем возвращении на сцену.