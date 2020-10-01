Куда ушли деньги, выделенные на реставрацию Нотр-Дам де Пари

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Счетная палата Франции требует отчета по финансированию восстановления собора после пожара.

Фото, видео: www.globallookpress / Panoramicl; 5-tv.ru

Счетная палата Франции требует отчета по финансированию восстановления собора Парижской Богоматери после пожара. В ведомстве подозревают, что часть пожертвований на реставрацию Нотр-Дам де Пари, а со всего мира поступило почти 825 миллионов евро, были разворованы.

При этом, специально созданный государственный фонд потратил до полумиллиона евро на зарплаты чиновников, которые курируют стройку. В Счетной палате усомнились, что благотворители перечисляли деньги именно на эти цели.

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