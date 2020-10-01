Берлин взял курс на сдерживание Москвы — Лавров

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Василий Заика
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По словам главы российского МИД, шансы на преодоление периода напряженности между Германией и Россией остаются.

Берлин взял курс на сдерживание Москвы — Лавров

Фото: www.globallookpress / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе обращения к участникам форума по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии заявил, что Берлин взял курс на сдерживание Москвы. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно данный документ, подписанный в сентябре 1990 года, сыграл существенную роль в окончании холодной войны.

«Тридцать лет спустя не лишне напомнить, что именно наша страна сыграла ключевую, определяющую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, против чего, кстати, возражал ряд союзников ФРГ», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что логическим следствием договора стали основополагающие соглашения между СССР и Германией, среди которых — добрососедство, партнерство и сотрудничество.

Сергей Лавров констатировал, что в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в Европе наблюдается серьезный кризис доверия. По этой причине российско-германские отношения не могут быть реализованы в полном объеме.

«Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — обратил внимание министр иностранных дел РФ.

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что период напряженности может быть преодолен ради реализации взаимных интересов обеих стран. При этом, шансы на сохранение подобной перспективы сохраняются.

«Многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям», — заключил Сергей Лавров.

Основу для объединения двух германских государств положил Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. 31 августа 1990 года был заключен Договор об объединении ФРГ и ГДР, который подписали глава МВД ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь ГДР Гюнтер Краузе. Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии по Навальному.

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