Лавров, Поддубный и Львова-Белова отказались от мандатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия России объявила о том, что несколько известных персон отказались от депутатских мандатов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Среди отказавшихся — министр иностранных дел Сергей Лавров, военный корреспондент Евгений Поддубный и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. В документе комиссии мандаты Лаврова, Собянина, Поддубного и Львовой-Беловой, а также вице-премьера Юрия Трутнева и ряда глав регионов признаны вакантными.

Помимо них, от мест в нижней палате отказались еще несколько представителей «Единой России».

«Костюк, Якушев, Паслер, Хабиров, Федорищев, Минниханов, Шуваев, Хинштейн, Воробьев, Аксенов отказались от думских мандатов «Единой России», — уведомил ЦИК.

Все они были избраны по спискам своей партии.

Согласно регламенту, если кандидат, баллотировавшийся по федеральному списку, отказывается от мандата, вакансия остается за той же партией и передается следующему кандидату из ее списка. Освободившиеся места ЦИК планирует распределить между другими зарегистрированными кандидатами от «Единой России».

По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме. ЦИК распределила места нового созыва на заседании 29 сентября. Как передает РБК, от депутатских мест также отказались 55 губернаторов, избранных по списку «Единой России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на заседании, приуроченном к началу работы нижней палаты парламента нового созыва, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова передала удостоверения народным избранникам, представляющим все пять политических объединений, сумевших преодолеть необходимый порог. Она отметила, что документы вручаются депутатам Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва, прошедшим регистрацию.

Голосование на выборах в Госдуму состоялось с 18 по 20 сентября 2026 года.

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