МИД РФ прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии по Навальному

В МИД РФ назвали провокационным заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Ответная реакция российского внешнеполитического ведомства опубликована на официальном сайте министерства.

В заявлении подчеркнули — Москву возмущает, что для обсуждения вопроса ФРГ выбрала площадкой Генассамблею ООН.

«Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против Навального с целью его отравления запрещенного <…> боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН. Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому „отравлению“ А. Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур», ― говорится в сообщении.

Также в МИД РФ добавили, что со странами ЕС и НАТО остается невозможным иметь дело, пока они действуют методами «провокаций и подтасовок».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил с трибуны ООН, что Берлин призывает Москву активнее вести расследование дела Навального. Также он добавил, что за ЕС остается возможность наложить на Россию санкции из-за этого инцидента.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, 20 августа. Борт совершил посадку в Омске, где блогера срочно госпитализировали. Омские медики ядов и их следов в организме 44-летнего мужчины не обнаружили. По их версии, у Навального произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. 22 августа блогера вывезли в Германию по распоряжению его родственников, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Между тем один из создателей «Новичка» Леонид Ринк заявил, что версии западных правоохранительных органов и соратников Алексея Навального, касающиеся отравления блогера боевым веществом откровенно глупые. Специалист подчеркнул, что в случае нанесения яда на бутылку с водой, которая была обнаружена в номере блогера в томской гостинице, эффект наступил бы буквально через несколько минут.

Германские власти пытаются максимально использовать в политических целях историю с якобы отравлением Навального. Ранее в клинике состоялась встреча российского блогера с канцлером Германии Ангелой Меркель. 5-tv.ru рассказывал, как в МИД РФ оценили визит политика к блогеру.