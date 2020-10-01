Во ВКонтакте обнаружили группу по продаже младенцев

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Татьяна Меркер
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О жуткой находке заявила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Во ВКонтакте обнаружили группу по продаже младенцев

Фото: www.globallookpress / Michal Huniewich Exclusivepix Me

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что в социальной сети ВКонтакте существует открытая группа, в которой беременные женщины публикуют объявления о продажи своих будущих детей, а также сообщения потенциальных усыновителей. Обращение Митяниной с просьбой отреагировать на эту ситуацию было направлено в правоохранительные органы.

«Нам стало известно о существовании в социальной сети „ВКонтакте“ открытой группы с предложениями о продаже детей, в том числе и новорожденных. Аппарат уполномоченного по правам ребенка собрал всю соответствующую информацию и предоставил ее в органы правопорядка», — сообщил РИА Новости представитель аппарата омбудсмена.

Также аппарат детского омбудсмена отправил жалобу в службу поддержки ВКонтанте с требованием заблокировать сообщество, в котором состояли порядка 1000 человек.

В социальной сети ВКонтакте сообщили, что социальная сеть выступает категорически против подобных групп и блокирует такие сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми.

«Жалобы на подобный контент — самый быстрый и эффективный способ сообщить нам о противоправном контенте. Кнопки „Пожаловаться“ есть у всех записей, комментариев, фото и видео. Также при обнаружении опасных материалов или сообществ пользователи могут обращаться в поддержку», - сообщили в пресс-службе социальной сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Екатеринбурге создателю паблика субкультуры АУЕ* дали семь лет колонии.

* — запрещена в РФ.

Во ВКонтакте обнаружили группу по продаже младенцев

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