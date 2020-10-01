Во ВКонтакте обнаружили группу по продаже младенцев
О жуткой находке заявила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.
Фото: www.globallookpress / Michal Huniewich Exclusivepix Me
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что в социальной сети ВКонтакте существует открытая группа, в которой беременные женщины публикуют объявления о продажи своих будущих детей, а также сообщения потенциальных усыновителей. Обращение Митяниной с просьбой отреагировать на эту ситуацию было направлено в правоохранительные органы.
«Нам стало известно о существовании в социальной сети „ВКонтакте“ открытой группы с предложениями о продаже детей, в том числе и новорожденных. Аппарат уполномоченного по правам ребенка собрал всю соответствующую информацию и предоставил ее в органы правопорядка», — сообщил РИА Новости представитель аппарата омбудсмена.
Также аппарат детского омбудсмена отправил жалобу в службу поддержки ВКонтанте с требованием заблокировать сообщество, в котором состояли порядка 1000 человек.
В социальной сети ВКонтакте сообщили, что социальная сеть выступает категорически против подобных групп и блокирует такие сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми.
«Жалобы на подобный контент — самый быстрый и эффективный способ сообщить нам о противоправном контенте. Кнопки „Пожаловаться“ есть у всех записей, комментариев, фото и видео. Также при обнаружении опасных материалов или сообществ пользователи могут обращаться в поддержку», - сообщили в пресс-службе социальной сети.
Ранее 5-tv.ru сообщал, в Екатеринбурге создателю паблика субкультуры АУЕ* дали семь лет колонии.
* — запрещена в РФ.
Читайте также
55%
-1.50 90.72
-1.71
Нашли ошибку?